Незговоров Фома
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти21.02.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1783
Жена: Козлова Марфа Феофанова
Дочь умершего Верхоленского казака Феофана Козлова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Незговоров Афанасий Фомин
Мать ребёнка: Козлова Марфа Феофанова
Смерть
21.02.1812
Горячкою, 52 года