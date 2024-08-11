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Незговоров Фома

Место рождения

Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

21.02.1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
22.01.1783

Жена: Козлова Марфа Феофанова

Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Дочь умершего Верхоленского казака Феофана Козлова
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Незговоров Афанасий Фомин

Мать ребёнка: Козлова Марфа Феофанова

Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
21.02.1812
Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Горячкою, 52 года

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