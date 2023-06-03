Ходакова Елена Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ходаков Владимир Варламович
Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович
Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: Ходакова Агриппина Варламовна
Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович
Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ходакова Анастасия Варламовна
Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович
Тульская губ. Богородицкий уезд дер Филлиповка
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ходакова Мария Варлаамовна
Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович
Тульская губ. Богородицкий уезд дер Филлиповка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно