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Ходакова Елена Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ходаков Владимир Варламович

Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович

Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: Ходакова Агриппина Варламовна

Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович

Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ходакова Анастасия Варламовна

Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович

Тульская губ. Богородицкий уезд дер Филлиповка
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ходакова Мария Варлаамовна

Отец ребёнка: Ходаков Варлаам Леонович

Тульская губ. Богородицкий уезд дер Филлиповка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Варлаам Леонович

Смерть
Неизвестно