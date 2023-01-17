Ромашина Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович
Рождение ребёнка
06.11.1846
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бастрыкина Надежда Ромашина
Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович
Смерть
Неизвестно