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Ромашина Ирина Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ромашин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1846

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ромашин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бастрыкина Надежда Ромашина

Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ромашин Иван Денисович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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