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Бебелин Игорь Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.09.1937

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1937

Отец: Бебелин Николай Иванович

Мать: Бебелина Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бебелина Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Татьяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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