Сюльгин Евмений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Копеистова Александра Евменьевна
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюльгин Григорий Евменьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синдюкова Прасковья Евменьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно