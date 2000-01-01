Сюльгин Евмений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюльгин Евмений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Копеистова Александра Евменьевна

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюльгин Григорий Евменьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синдюкова Прасковья Евменьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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