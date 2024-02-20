Резванова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1926
Отец ребёнка: Резванов Маркел
СССР Чечено-Ингушская АССР г.Гудермес
Смерть
Неизвестно