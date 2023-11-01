Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Пыжева) Татьяна Власовна
(Пыжева) Татьяна Власовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
Пыжев Влас Кирилович
1817 г.р.
Мать
Анна Егоровна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Пыжев Влас Кирилович
Мать:
Анна Егоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия