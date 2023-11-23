Лукерья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Козма Иванов

Мать: Ирина Стефанова

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 2010ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1805гс. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 40жена Ирина Степанова 40дети:Анна 19Алексей 17Ульяна 15Лукерья 3ГАЯО фонд 230... Показать все
Работа или профессия
1815
с. Богословское на Погосте, Р-Борисоглебского уезд
диаконское место после смерти отца | ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 2010ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1805гс. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 40жена Ирина Степанова 40дети:Анна 19Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Прокопьев

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1820

Сын: Петр Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Прокопьев

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Прокопьев

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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