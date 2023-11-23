Лукерья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Козма Иванов
Мать: Ирина Стефанова
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 2010ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1805гс. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 40жена Ирина Степанова 40дети:Анна 19Алексей 17Ульяна 15Лукерья 3ГАЯО фонд 230... Показать все
Работа или профессия
1815
с. Богословское на Погосте, Р-Борисоглебского уезд
диаконское место после смерти отца | ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 2010ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1805гс. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 40жена Ирина Степанова 40дети:Анна 19Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Прокопьев
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1820
Сын: Петр Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Прокопьев
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Прокопьев
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 8253Ведомость по благочинию г.Р-Борисоглебска Благовещенской церкви священника Иллариона за 1822гс. Богословское на ПогостеДиакон Матвей Прокопьев 31жена его Лукия Козмина 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Прокопьев
Смерть
Неизвестно