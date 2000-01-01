Бобрик (Артюхова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1921
Дата смерти21.10.1977
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1921
Отец: Артюхов Яков
Рождение ребёнка
Около 09.07.1944
Отец ребёнка: Бобрик Иван Михайлович
В записях указана дата рождения - 18.09.1944
Рождение ребёнка
02.02.1946
Дочь: Данильченко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бобрик Иван Михайлович
Смерть
21.10.1977