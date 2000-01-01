Бобрик (Артюхова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрик (Артюхова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1921

Дата смерти

21.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1921

Отец: Артюхов Яков

Мать: Артюхова Аксиния Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 09.07.1944

Сын: Бобрик Николай Иванович

Отец ребёнка: Бобрик Иван Михайлович

В записях указана дата рождения - 18.09.1944
Рождение ребёнка
02.02.1946

Дочь: Данильченко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бобрик Иван Михайлович

Смерть
21.10.1977
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