Ловчиков Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.11.1879
Дата смерти03.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1879
Бракосочетание
09.01.1898
Рождение ребёнка
08.12.1898
Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна
Рождение ребёнка
05.07.1903
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Сын: Ловчиков Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна
Арест
20.02.1920
обвинение в колчаковской службе
Осуждение
23.03.1920
осуждён особым отделом ВЧК 5-й армии к заключению в концлагерь до окончания гражданской войны
Реабилитация осужденного
13.11.1998
реабилитирован прокуратурой КК (П-23458)
Работа или профессия
Неизвестно
казак, офицер армии Колчака
Образование
Неизвестно
училище
Смерть
03.04.1920
Причина смерти: Расстрел