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Ловчиков Яков Ефимович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.11.1879

Дата смерти

03.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1879

Отец: Ловчиков Ефим Васильевич

Мать: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
09.01.1898

Жена: Ловчикова Мария Александровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.12.1898

Сын: Ловчиков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.07.1903

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Сын: Ловчиков Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Ловчикова Мария Александровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Арест
20.02.1920
обвинение в колчаковской службе
Осуждение
23.03.1920
осуждён особым отделом ВЧК 5-й армии к заключению в концлагерь до окончания гражданской войны
Реабилитация осужденного
13.11.1998
реабилитирован прокуратурой КК (П-23458)
Работа или профессия
Неизвестно
казак, офицер армии Колчака
Образование
Неизвестно
училище
Смерть
03.04.1920
Причина смерти: Расстрел
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