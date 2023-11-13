Маликов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаликов Павел Васильевич

Маликов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маликов Василий

Мать: Маликова ?

Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: Горшкова Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Маликов Степан Павлович

Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Маликов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Василий Павлович

Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Яков Павлович

Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова Агрипина Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close