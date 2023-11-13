Маликов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маликов Василий
Мать: Маликова ?
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Горшкова Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
01.01.1889
Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маликова Агрипина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно