Субботин евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина валентина евгеньевна

Мать ребёнка: Субботина светлана леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина екатерина евгеньевна

Мать ребёнка: Субботина светлана леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина светлана леонидовна

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