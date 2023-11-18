Субботин евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина валентина евгеньевна
Мать ребёнка: Субботина светлана леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина екатерина евгеньевна
Мать ребёнка: Субботина светлана леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно