Екатерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1879

Сын: Пугачев Яков Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитич

Смерть
Неизвестно
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