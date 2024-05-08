Пеньков Василий Степанович 17.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пеньков Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1931

Дата смерти

27.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1959

Дочь: Дюкарева (Пенькова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Пенькова Зинаида Михайловна

Место рождения: с.Песчаное Ивнянский район Белгородской области
Смерть
27.04.1981

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