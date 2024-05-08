Пеньков Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1931
Дата смерти27.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1959
Дочь: Дюкарева (Пенькова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Пенькова Зинаида Михайловна
Место рождения: с.Песчаное Ивнянский район Белгородской области
Смерть
27.04.1981