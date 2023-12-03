Нефедьева Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедьева Агриппина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Нефедьев Лев Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1901

Сын: Нефедьев Елизар Васильевич

Отец ребёнка: не указан

с.Николаевское Чернышевский район Читинская обл. Служил в белой армии Дальне-Восточный край, Черниговский р-н, пос Ново-Николаевский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедьев Василий

Смерть
Неизвестно
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