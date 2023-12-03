Нефедьева Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1901
Сын: Нефедьев Елизар Васильевич
Отец ребёнка: не указан
с.Николаевское Чернышевский район Читинская обл. Служил в белой армии Дальне-Восточный край, Черниговский р-н, пос Ново-Николаевский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нефедьев Василий
Смерть
Неизвестно