Буцкевич Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буцкевич Дарья Александровна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буцкевич Илья Александрович
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буцкевич Константин Александрович
Мать ребёнка: Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия