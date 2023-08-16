Буцкевич Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцкевич Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буцкевич Иван Александрович

Мать: Буцкевич Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буцкевич Дарья Александровна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буцкевич Илья Александрович

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буцкевич Константин Александрович

Мать ребёнка: Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия