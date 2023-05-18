Луцишин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луцишин Иван Николаевич
Мать: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катерина
Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина
Смерть
Неизвестно