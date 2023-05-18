Луцишин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцишин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луцишин Иван Николаевич

Мать: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катерина

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина

Смерть
Неизвестно
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