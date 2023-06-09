Карпов Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1887

Сын: Карпов Осип Иванович

Мать ребёнка: Карпова Анисия Андреевна

Щеглово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Щеглово, Богословская волость, Дмитровский уезд