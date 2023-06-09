Карпов Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1887
Сын: Карпов Осип Иванович
Мать ребёнка: Карпова Анисия Андреевна
Щеглово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Щеглово, Богословская волость, Дмитровский уезд