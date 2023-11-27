Дмитриева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти14.03.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Симеонов Дмитрий
Мать: Савина Анна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сергеев Владимир
Отец ребёнка: Фомин Сергей
Рождение ребёнка
11.02.1807
Дочь: Сергеева Анна
Отец ребёнка: Фомин Сергей
Рождение ребёнка
28.03.1817
Дочь: Сергеева Матрена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1821
Сын: Сергеев Петр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Сергей
Смерть
14.03.1832