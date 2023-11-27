Дмитриева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

14.03.1832

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Симеонов Дмитрий

Мать: Савина Анна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сергеев Владимир

Отец ребёнка: Фомин Сергей

Рождение ребёнка
11.02.1807

Дочь: Сергеева Анна

Отец ребёнка: Фомин Сергей

Рождение ребёнка
28.03.1817

Дочь: Сергеева Матрена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.07.1821

Сын: Сергеев Петр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Сергей

Смерть
14.03.1832
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