Завражина Ксения Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1909
Сын: Завражин Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Завражин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.10.1911
Сын: Завражин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Завражин Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно