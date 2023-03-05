Завражина Ксения Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражина Ксения Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1909

Сын: Завражин Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Завражин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.10.1911

Сын: Завражин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Завражин Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражин Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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