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Баранова (Михайлова) Валентина Петровна
Баранова (Михайлова) Валентина Петровна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1905
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Бедекер ?
Мать
Бедекер ?
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Бедекер ?
Мать:
Бедекер ?
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1990
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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