Баранова (Михайлова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Михайлова) Валентина Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1905

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бедекер ?

Мать: Бедекер ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург