Беспалова Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесных (Беспалова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуралева (Беспалова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Беспалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Беспалова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Беспалова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беспалова Марфа
Смерть
Неизвестно