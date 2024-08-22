Беспалова Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесных (Беспалова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуралева (Беспалова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Беспалова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Беспалова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Марфа

Смерть
Неизвестно

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