Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно