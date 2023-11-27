Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шепелев Леонтий Кузьмич

Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шепелев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шепелев Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Шепелев Козьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Козьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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