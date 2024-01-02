Тукачев Захарий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1857
Сын: Тукачев Степан
Мать ребёнка: Тукачева Марфа
Рождение ребёнка
22.07.1868
Дочь: Шлюнкина Мария
Мать ребёнка: Тукачева Марфа
Деревня Южный Конец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тукачева Марфа
Смерть
Неизвестно