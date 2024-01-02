Тукачев Захарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукачев Захарий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1857

Сын: Тукачев Степан

Мать ребёнка: Тукачева Марфа

Рождение ребёнка
22.07.1868

Дочь: Шлюнкина Мария

Мать ребёнка: Тукачева Марфа

Деревня Южный Конец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тукачева Марфа

Смерть
Неизвестно
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