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Костоломов Иван Николаевич

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Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.02.1901

Дата смерти

14.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901

Отец: Костоломов Николай Иванович

Мать: Костоломова Александра Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Маркова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Костоломова Павла Ильинична

Рождение ребёнка
1927

Сын: Костоломов Николай Иванович

Мать ребёнка: Костоломова Павла Ильинична

Рождение ребёнка
1929

Сын: Костоломов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Костоломова Павла Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костоломова Павла Ильинична

Смерть
14.08.1943
Причина смерти: Смерть на фронте
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Рабочий поселок No 6, севернее, 1 км
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