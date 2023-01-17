Костоломов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1901
Дата смерти14.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Маркова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Костоломова Павла Ильинична
Рождение ребёнка
1927
Сын: Костоломов Николай Иванович
Мать ребёнка: Костоломова Павла Ильинична
Рождение ребёнка
1929
Сын: Костоломов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Костоломова Павла Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1943
Причина смерти: Смерть на фронте
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Рабочий поселок No 6, севернее, 1 км