Нурисламова (Кондратова) Мария Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурисламова (Кондратова) Мария Вячеславовна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

12.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1982

Отец: Кондратов Вячеслав Николаевич

Мать: Кондратова Ольга Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область