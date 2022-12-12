Тургенева Валерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тургенева Валерия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 26.06.1922

Сын: Зеленов Александр Петрович

Отец ребёнка: Зеленов Петр Андреевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленов Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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