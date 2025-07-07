(Орлова) Анна
женский, родилась 1921
умерла 1986, Москва, город федерального значения Москва
ОтецОрлов КузьмаНеизвестно г.р.
МатьОрлова (Чугунова) Наталья1898 г.р.
Супруги
Шевченко Иван Летчик02.02.1920 г.р.
Дети
Захарова (Шевченко) Лариса20.01.1945 г.р.
Федотова (Шевченко) Татьяна25.05.1955 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Орлов Кузьма
Рождение ребёнка
25.?.?
Сын: Шевченко Александр
Отец ребёнка: Шевченко Иван Летчик
Бракосочетание
24.09.1944
Муж: Шевченко Иван Летчик
Таганский ЗАГС
Рождение ребёнка
20.01.1945
Дочь: Захарова (Шевченко) Лариса
Отец ребёнка: Шевченко Иван Летчик
Рождение ребёнка
25.05.1955
Дочь: Федотова (Шевченко) Татьяна
Отец ребёнка: Шевченко Иван Летчик
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище, 119 участок