(Орлова) Анна 1921 — найти родственников по фамилии на Familio

(Орлова) Анна

Автор
ДО
Опалинский Д.

женский, родилась 1921

умерла 1986, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Орлов КузьмаНеизвестно г.р.
Мать
Орлова (Чугунова) Наталья1898 г.р.
Супруги
Шевченко Иван Летчик02.02.1920 г.р.
Дети
Захарова (Шевченко) Лариса20.01.1945 г.р.
Федотова (Шевченко) Татьяна25.05.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Орлов Кузьма

Мать: Орлова (Чугунова) Наталья

Рождение ребёнка
25.?.?

Сын: Шевченко Александр

Отец ребёнка: Шевченко Иван Летчик

Бракосочетание
24.09.1944

Муж: Шевченко Иван Летчик

Таганский ЗАГС

Рождение ребёнка
20.01.1945

Дочь: Захарова (Шевченко) Лариса

Отец ребёнка: Шевченко Иван Летчик

Рождение ребёнка
25.05.1955

Дочь: Федотова (Шевченко) Татьяна

Отец ребёнка: Шевченко Иван Летчик

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище, 119 участок

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