Харитонова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1871 ст.
Сын: Харитонов Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Харитонов Сергей Иванович
Место жительства
1871 ст.
Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно