Tusis August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTusis August

Tusis August

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1903

Отец: Tusis Mihkel

Мать: Tuusis Miina

Смерть
Неизвестно