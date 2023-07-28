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Tusis August
Tusis August
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1903
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Tusis Mihkel
1857 г.р.
Мать
Tuusis (Zettur) Miina
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1903
Отец:
Tusis Mihkel
Мать:
Tuusis Miina
Смерть
Неизвестно
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