Яровая Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яровой Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Яровой Михаил Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.199
Дочь: Яровая Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Яровой Михаил Анатольевич