Яровая Наталья Александровна 17.07.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Яровая Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яровой Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Яровой Михаил Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
17.04.199

Дочь: Яровая Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Яровой Михаил Анатольевич

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