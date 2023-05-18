Нина Иосифона
Место рождения
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
16.11.1908 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.11.1908 Юхновщина Николай Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Тимофеевич мать Эмилия Иосифовна Подкурье крестьянская девица Нина Иосифона Юхновщина крестьянин Ва... Показать все
Смерть
После 1909 ст.