Нина Иосифона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина Иосифона

Место рождения

Подкурье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подкурье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
16.11.1908 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.11.1908 Юхновщина Николай Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Тимофеевич мать Эмилия Иосифовна Подкурье крестьянская девица Нина Иосифона Юхновщина крестьянин Ва... Показать все
Смерть
После 1909 ст.
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