Averianov Anatoli Sergeevich
Место рождения
Дата рожденияМежду 04.03.1926 и 17.03.1926
Дата смерти10.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.03.1926 и 17.03.1926
Отец: Averianov* Sergei Averianov
Мать: Evdokia Petrova
Рождение ребёнка
05.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Anna Kuzminichna
Рождение ребёнка
15.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Anna Kuzminichna
Смерть
10.06.1976