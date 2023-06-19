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Averianov Anatoli Sergeevich

Место рождения

Едома, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 04.03.1926 и 17.03.1926

Дата смерти

10.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.03.1926 и 17.03.1926

Отец: Averianov* Sergei Averianov

Мать: Evdokia Petrova

Едома, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Kuzminichna

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Kuzminichna

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
10.06.1976
Череповец, город Череповец, Вологодская область