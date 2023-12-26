Деева -- Акилина Наркиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Деева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Деев Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно