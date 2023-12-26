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Деева -- Акилина Наркиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Деева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Деев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Деев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Деев Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Деев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Деев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Деев Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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