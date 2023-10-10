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Вьялкин Яков Андриянович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Вьялкин Андриян Афанасьевич

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Вьялкин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вьялкин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1871

Дочь: Стефанида Яковлевна

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1876

Сын: Вьялкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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