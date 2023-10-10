Вьялкин Яков Андриянович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Вьялкин Андриян Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Вьялкин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
15.12.1871
Дочь: Стефанида Яковлевна
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
22.06.1876
Мать ребёнка: Вьялкина Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно