Чехов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехов Анатолий Иванович

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Место рождения

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.05.1923

Дата смерти

06.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1939 по 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.06.1967
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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