Чехов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.05.1923
Дата смерти06.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.06.1967
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область