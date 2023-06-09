Семен Матвеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1750
Сын: Давыд Семенов
Мать ребёнка: не указана
Курсельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
РКНА, ф25, о15, д1/2 (лист 165/5) 26.06.1750 деревни нового починка Кюрасельги у Семена Матфиева сын Давыд
Смерть
Неизвестно