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Семен Матвеев

Место рождения

Калин-остров

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1750

Сын: Давыд Семенов

Мать ребёнка: не указана

Курсельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
РКНА, ф25, о15, д1/2 (лист 165/5) 26.06.1750 деревни нового починка Кюрасельги у Семена Матфиева сын Давыд
Смерть
Неизвестно