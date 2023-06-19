Васин Ефим Антипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Антип Васильевич
Мать: Акулина Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Марья Ефимовна
Мать ребёнка: Катерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно