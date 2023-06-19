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Васин Ефим Антипович

Место рождения

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Антип Васильевич

Мать: Акулина Еремеевна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Марья Ефимовна

Мать ребёнка: Катерина Федоровна

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно