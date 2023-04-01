Денискова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дениско Михаил Иванович
Мать: Денискова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляскина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ляскин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ляскин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляскин Василий
Смерть
Неизвестно