Денискова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дениско Михаил Иванович

Мать: Денискова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляскина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ляскин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляскин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ляскин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляскин Василий

Смерть
Неизвестно
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