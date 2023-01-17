Белов Григорий Созонович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мартынов Созонтий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Белов Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Белов Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Белов Домна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белов Домна Федоровна
Смерть
До 1850