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Белов Григорий Созонович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мартынов Созонтий Иванович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Белов Домна Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Белов Домна Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Белов Домна Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белов Домна Федоровна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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