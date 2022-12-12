Северянин (Лотарёв) Игорь Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1887
Дата смерти20.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1903
Сойволовская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1903 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1935
п. Тойла, Эстония
Место жительства
С 1935 по 1941
Саркюля, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.12.1941
г. Таллинн, Эстония