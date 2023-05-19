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Параскева Ильинична

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

До 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1895 ст.

Отец: Илья Афанасьевич

Мать: Ксения Дмитриевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.09.1895 Чермы Параскева Ильинична Чермы отец отставной рядовой Илья Афанасьевич Чермы мать жена Ксения Дмитриевна Чермы крестьянин Василий Фомич Чермы жена Елена Григорье... Показать все
Смерть
Неизвестно