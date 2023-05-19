Параскева Ильинична
Место рождения
Дата рождения24.09.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1895 ст.
Отец: Илья Афанасьевич
Мать: Ксения Дмитриевна
Афанасьевская церковь 24.09.1895 Чермы Параскева Ильинична Чермы отец отставной рядовой Илья Афанасьевич Чермы мать жена Ксения Дмитриевна Чермы крестьянин Василий Фомич Чермы жена Елена Григорье... Показать все
Смерть
Неизвестно