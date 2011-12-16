Мазнова (Овечкина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1921
Дата смерти16.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921
Рождение ребёнка
19.01.1945
Рождение ребёнка
04.09.1946
Дочь: Богоявленская Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мазнов Григорий Петрович
Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2011