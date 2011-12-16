Мазнова (Овечкина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазнова (Овечкина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1921

Дата смерти

16.12.2011

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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1946 г.р.
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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921

Отец: Овечкин Иван Винарьевич

Мать: Овечкина Соломея Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазнов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1946

Дочь: Богоявленская Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мазнов Григорий Петрович

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазнов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазнов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазнов Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазнов Григорий Петрович

Смерть
16.12.2011
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