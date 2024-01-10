Рузметова (Медведева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузметова (Медведева) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рузметов Арип Военврач

Рождение ребёнка
11.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рузметов Арип Военврач

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рузметов Арип Военврач

Смерть
Неизвестно
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