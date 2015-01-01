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Рекунова Татьяна Андреевна
Рекунова Татьяна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Женский
Отец
Рекунов Андрей Федорович
1928 г.р.
Мать
Рекунова Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Рекунов Андрей Федорович
Мать:
Рекунова Мария
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