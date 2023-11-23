Булдакова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булдаков Данил

Отец ребёнка: Булдаков Юрий

Франция, г.По
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Отец ребёнка: Булдаков Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Булдаков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Юрий

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