Булдакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булдаков Данил
Отец ребёнка: Булдаков Юрий
Франция, г.По
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Отец ребёнка: Булдаков Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Булдаков Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булдаков Юрий