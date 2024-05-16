Денисенко Анатолий Анатольевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисенко Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина (Денисенко) Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Павловна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва (Денисенко) Инна Анатольевна

Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Павловна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Татьяна Павловна

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