Денисенко Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина (Денисенко) Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнёва (Денисенко) Инна Анатольевна
Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно