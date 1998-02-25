Емельянов Федор Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1930
Дата смерти25.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Нина Ивановна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
25.02.1998