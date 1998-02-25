Емельянов Федор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Федор Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1930

Дата смерти

25.02.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Нина Ивановна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
25.02.1998

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