Литвин Афроим
Место рожденияг.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Дата рождения02.03.1920
Дата смерти02.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920
Отец: Литвин Файвиш (Павел)
Мать: Литвина Ханна
г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Военная служба
Неизвестно
Фамилия Литвин Имя Афраим Отчество Павлович Дата рождения/Возраст __.__.1920 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Иркутск Дата и место призыва Кировский РВК, Иркутская обл., Кировский р-н Последнее ... Показать все
Смерть
02.12.1943