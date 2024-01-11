Литвин Афроим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Афроим

Место рождения

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия

Дата рождения

02.03.1920

Дата смерти

02.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920

Отец: Литвин Файвиш (Павел)

Мать: Литвина Ханна

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Военная служба
Неизвестно
Фамилия Литвин Имя Афраим Отчество Павлович Дата рождения/Возраст __.__.1920 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Иркутск Дата и место призыва Кировский РВК, Иркутская обл., Кировский р-н Последнее ... Показать все
Смерть
02.12.1943
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