Надуткин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: Надуткин Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891 ст.
Мать ребёнка: не указана
Савапиян, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Надуткин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Надуткин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно