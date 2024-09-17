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Надуткин Алексей Иванович

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Надуткин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Надуткин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Савапиян, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Надуткин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Надуткин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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